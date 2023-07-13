مفاوضات لتجميع "لادا" الروسية في دول عربية منها مصر والجزائر

وقال رئيس الشركة إن الشركة الروسية منفتحة على المشاريع الجديدة مع الدول الشريكة من منطقة الشرق الأوسط، وقال: “نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع”.

وأشار سوكولوف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية ترى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، “إلى جانب مصر، هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا”، ومن بين دول جنوب شرق آسيا، وصف رئيس الشركة فيتنام بأنها الشريك الواعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن “أفتوفاز” مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا، وفقا لموقع “برايم”.