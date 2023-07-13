الخارجية الأمريكية تعلن عن محادثات "صريحة وبناءة" بين بلينكن ومسؤول صيني بارز في اجتماع "آسيان"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزيرها أنتوني بلينكن، أجرى محادثات “صريحة وبناءة” مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بشأن مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك مضيق تايوان.

واشنطن – سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن اللقاء تم على هامش اجتماع وزراء خارجية “آسيان”، المنعقد في جاكرتا.

وقال المتحدث: “أجرى الوزير بلينكن ووانغ يي مناقشات صريحة وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المجالات الخلافية ومجالات التعاون المحتملة”.

وتابع أن “بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

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وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، أن “اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، يأتي في إطار جهود إدارة بايدن المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين، وإدارة المنافسة بمسؤولية”.