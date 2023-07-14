منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو يشهد عرض أجهزة "حوسبة كمومية"

تستضيف العاصمة الروسية موسكو منتدى “تقنيات المستقبل”، الذي ينظم للمرة الأولى، في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 14 يوليو/ تموز.

وشهد المنتدى الذي نظمته مؤسسة “روس كونغريس” الروسية، بدعم من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا والأكاديمية الروسية للعلوم، مشاركة أكثر من 1500 شركة روسية وأجنبية.

وتعقد في الجلسة العامة للمنتدى بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشارك مؤسسة الطاقة النووية الروسية “روساتوم”، إذ تحدث دميتري تشيرموتشينسف، كبير الاختصاصيين في المركز الروسي للتكنولوجي، لـ”سبوتنيك”عما تعرضه المؤسسة في هذا المنتدى قائلا:

“هنا تعرض بشكل مرئي أجهزة حوسبة كمومية. فالحوسبة الكمومية هي مجال يتعامل مع إنشاء أجهزة حوسبة عالية الأداء تسمى أجهزة الكمبيوتر الكمومية. فعلى عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، تعمل أجهزة الكمبيوتر الكمومية على مبادئ مختلفة وتستخدم خصائص ميكانيك الكم”.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور منتدى “تقنيات المستقبل” منتدى “تقنيات المستقبل” © Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

وتابع قائلا: “نحن، تحت إشراف شركة “روساتوم”، نصنع أجهزة الحوسبة الكمومية في روسيا. وهنا نعرض شكل أجهزة الكمبيوتر الكمومية والمهمات التي يمكنها حلها. نحن نخطط لتطوير هذه التكنولوجيا، والتي الآن تحل مشكلات الاختبار والتجربة فقط. نأمل في تطويرها في غضون سنوات قليلة إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه الحواسيب هذه المشكلات المهمة لصناعة الكمبيوتر، والتي ستعمل على تحسين حياة الناس في روسيا وحول العالم”.

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