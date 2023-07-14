"حميميم" تقدم مساعدات إنسانية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية… فيديو وصور

وزّع مركز التنسيق الروسي في حميميم خمسة أطنان من المساعدات الغذائية لأهالي حي ضاحية تشرين باللاذقية، من السوريين والروس في إطار استمرار وصول المساعدات الإنسانية الروسية إلى سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت مراسلة وكالة “سبوتنيك” في اللاذقية بأن المساعدات تم توزيعها اليوم على أبناء الجالية الروسية الموجودين في ضاحية تشرين، بالإضافة لأهالي الضاحية، وتضمّنت المساعدات مواداً غذائية أساسية، من سكر، رز، طحين، بالإضافة للحليب، والمعلبات بأنواعها، بهدف مساعدة الأهالي على مواجهة تداعيات الزلزال وغلاء المعيشة.

وفي تصريح لـ”سبوتنيك”، قال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم، المقدم اليكسي: “حريصون على تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم، مؤكداً استمرار الدعم الذي يقدمه المركز والذي يستهدف جميع المحافظات السورية”.

© Sputnik . Munzer Said “حميميم” تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية “حميميم” تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

بدورهم، أعرب عدد من أهالي ضاحية تشرين في تصريح لـ”سبوتنيك” عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه روسيا قيادة وشعباً، منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وبعد الزلزال، إذ سارعت روسيا إلى تقديم العون غداة حدوث الزلزال، وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز المحنة.

© Sputnik . Munzer Said “حميميم” تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية “حميميم” تقدم مساعدات غذائية للجالية الروسية من متضرري زلزال اللاذقية © Sputnik . Munzer Said