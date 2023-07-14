خبير يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا وصف "الديمقراطي الكردستاني" سياسات أمريكا بـ"المقلقة للحلفاء"

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وأكد في حديثه لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، بأنه ليس هناك توجه لأي تغيير في العلاقات مع واشنطن، لكن كون العلاقة بين الإقليم والولايات المتحدة علاقات استراتيجية، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب أصبح من الواجب تنبيه الشريك والحليف إلى ما يقلق الإقليم والمنطقة من بعض السياسات التي بدأت تؤثر سلبا على الإقليم والمنطقة عموما.

وأشار محمود إلى أن بيان الحزب الديمقراطي وهو أكبر أحزاب إقليم كردستان والعراق، لم يحدد أو يشخص تلك السياسيات وجعلها مفتوحة للتنبيه فقط.

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وأوضح أن “الأمريكان يدركون جيدا ما يعنيه بيان الحزب الديمقراطي من خلال موقعه في السياسية العراقية والمنطقة عموما”.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، قد عقدت يوم أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، عدّت فيه سياسات أمريكا وبرامجها في الشرق الأوسط بأنها “مقلقة للحلفاء” وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إقليم كردستان.