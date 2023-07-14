القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 6 قذائف

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مساء أمس الخميس، مدينة ياسينوفاتايا في الجمهورية بقذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.

دونيتسك – سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب نشره عبر حسابه في “تلغرام”: “أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 23.05، ست قذائف من مدافع عيار 155 ملم، تم تزويد كييف بها من قبل دول الناتو، على بلدة سيميونوفكا في مدينة ياسينوفاتايا الواقعة شمال دونيتسك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار “الناتو” على مدينة دونيتسك

وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر الطويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف العيار نفسه، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز “بي زد إتش 2000″، ومدافع “كراب” البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز “سيزار”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.