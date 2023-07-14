الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية الأخير سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية

أعلنت الأمم المتحدة أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.

ووفقًا لما صرح به نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري، يوم أمس الخميس، لأعضاء مجلس الأمن: “تم إطلاق الصاروخ على مسار منحدر من منطقة بيونغ يانغ، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقد طار على مسافة تبلغ 1,001.2 كيلومتر، وبارتفاع يصل إلى 6,648.4 كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية. وتبلغ مدة الرحلة حوالي 74 دقيقة، وهو ما قد يجعله أطول مدة رحلة لصاروخ باليستي لدى كوريا الشمالية”.

كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ “هواسونغ-18” الباليستي العابر للقارات

وأضاف الخياري أن كوريا الشمالية زادت نشاطها في إطلاق الصواريخ خلال عامي 2022 و2023، حيث أطلقت أكثر من 90 صاروخًا باستخدام تقنية الصواريخ الباليستية. كما أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود وحدة داخل مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع “هواسونغ-18″، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميل) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.

من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.