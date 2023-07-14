موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم الخميس، أن روسيا تمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة لضمان أمنها، ردا على قرار حلف شمال الأطلسي نشر قوات إضافية في شرق أوروبا.

وقال غروشكو، في برنامج “اللعبة الكبرى” على القناة الأولى الروسية: “نمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة التي ستضمن أمننا – هذا سيكون ردًا غير متناسب. ولكن القوات العسكرية ستقرر كيفية توزيع مواردها بشكل صحيح”.

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وأضاف أن قرار نشر قوات إضافية في شرق أوروبا وزيادة قواتها إلى حجم اللواء سيكون “تغييرًا جذريًا في الموقف العام في هذه المنطقة”، وسيتطلب من موسكو اتخاذ “الإجراءات العسكرية والتقنية المناسبة”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.