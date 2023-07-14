الخارجية الروسية: موسكو لن تغير خططها عقب نتائج قمة "الناتو" في فيلنيوس

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الخميس، أن مهام روسيا بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس ستستمر كما هي، وتشمل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة، وتعزيز قدرات الجيش، ومواصلة بناء العلاقات مع الحلفاء.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح غروشكو، خلال مقابلته على القناة الروسية الأولى: “سنواصل تنفيذ كافة المهام العسكرية الخاصة، وسنقوم بتعزيز الجيش والبحرية والقوات الجوية الفضائية الروسية، وتعزيز التكامل مع الجمعيات والمنظمات الحليفة التي نشارك فيها”. العملية العسكرية الروسية الخاصة موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها وأضاف: “سنعزز العلاقات مع الشركاء العالميين ومع كل من لا يستجيب للضغوط ومستعد للتعاون معنا بناءً على المصالح الوطنية”. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العالم يشهد تعدد قوى، وستفشل جميع محاولات الغرب وحلف الناتو لتغيير ذلك. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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