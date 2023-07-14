سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ وسط أوكرانيا

أفاد رئيس مدينة كريفوي روغ في أوكرانيا، ألكسندر فيلكول، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في المدينة، بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية.

وكتب فيلكول عبر قناته في تطبيق “تلغرام”: “انفجارات في مدينة كريفوي روغ”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة تأهب جوي في عدة مناطق من أوكرانيا

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأظهرت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف وأوديسا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية قرب كليشيفكا في دونيتسك

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.