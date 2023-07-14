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وقال سالدو لوكالة “سبوتنيك”: “النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية وبإصرار غبي، يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب”.

القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية قرب كليشيفكا في دونيتسك

ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه قواتهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.

وأكد سالدو، قائلًا: “وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.