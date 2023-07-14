الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات مسيرة قرب فورونيج

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط ثلاثة طائرات من دون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج، مساء أمس الخميس.
وقال غوسيف، عبر قناته على تطبيق “تلغرام”: “في اليوم السابق، قامت قوات الدفاع الجوي بتحديد وتدمير ثلاثة طائرات من دون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج. لم تسجل وفيات أو إصابات أو أضرار. أنا أتابع الوضع بشكل شخصي”.
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية قرب كليشيفكا في دونيتسك
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وأفادت بلدية فورونيج في ساعات الليل المتأخرة من يوم أمس الخميس، أن الوضع في المدينة هادئ.
وكما أشارت البلدية أنه “لم يتم تسجيل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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