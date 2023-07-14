وزيرة الخارجية الفنلندية: على الغرب فهم أن المساعدات المقدمة إلى كييف ليست صدقة

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، اليوم الجمعة، إن الغرب يحتاج لفهم حقيقة أن المساعدات المقدمة لكييف ليست صدقة، موضحة أن كييف “تقاتل” نيابة عن دوله.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت إلينا فالتونين أن “الغرب يحتاج فهم أن المساعدات المقدمة ليست صدقة، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا، والغرب لا يزال ملتزما تجاه أوكرانيا، وهذا في مصلحته”.

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وأشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إلى أنه “حتى إذا لبى حلف الناتو مطالب أوكرانيا بمسار أوضح للعضوية، فلن يكون هذا ضمانا بنسبة 100% لانضمامها قريبا”.

ولفتت الوزيرة الفنلندية إلى أنه بعد الانضمام إلى الحلف، فإن النقطة المتعلقة بالدفاع المتبادل لحلف الناتو ستظل “دائما قرارا سياسيا: ماذا ترسل، وكم ترسل، وما هي شروط تقديم المساعدة؟”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد صرح، في وقت سابق، أن “تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا”، يشجع ما وصفه بـ “الإرهاب الروسي”؛ مشيرا إلى أن “عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو، أمر غير مسبوق وسخيف”.

ورأى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن أوكرانيا يجب أن تكون ممتنة للمساعدة، وألا تقفز مباشرة إلى البند التالي في قائمة طلب الأسلحة، وذلك بحسب وسائل إعلام غربية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.