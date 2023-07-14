الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون… فيديو

صرح قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة “لانتسيت”.
وقال لوكالة “سبوتنيك”: “كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان”.
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04:10 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع “أكاتسيا”، وآخر من طراز “غفوزديكا” على محور خيرسون.
ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
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