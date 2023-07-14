الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون… فيديو

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع “أكاتسيا”، وآخر من طراز “غفوزديكا” على محور خيرسون.