استقالة 3 وزراء في مولدوفا على خلفية إطلاق نار داخل مطار كيشيناو

أعلن رئيس الوزراء المولدوفي، دورين ريتشان، اليوم الجمعة، أن ثلاثة وزراء قدموا استقالتهم من الحكومة على خلفية فضيحة إطلاق النار في مطار كيشيناو.

كيشيناو – سبوتنيك. أوضح ريتشان في إحاطة إعلامية، أن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم هم وزيرة الداخلية المولدوفية، آنا ريفينكو، ووزير التعليم، أناتولي توبالي، ووزيرة البنية التحتية، ليليا دابيجا.

وكان رئيس وزراء مولدوفا قد أعلن، في أواخر الشهر الماضي، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشيناو، ما أسفر عن مقتل شخصين.

شرطة مولدوفا: قتيلان إثر إطلاق نار في مطار كيشينيوف

وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: “حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن في المطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود”.

وأفادت شرطة مولدوفا، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو/ حزيران الماضي، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشيناو الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.

وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث، وتجري عمليات إجلاء الركاب.