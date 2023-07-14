إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة

يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: “لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة”.
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11:58 GMT
كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلص في مقابلة مع صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن المحللين الغربيين كانوا مخطئين بشدة في الاعتقاد بأن هجوم القوات الأوكرانية سيكون نزهة سهلة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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