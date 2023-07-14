إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة

يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: “لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة”.

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كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.