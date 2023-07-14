نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب

وهو جبل واقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويُعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية، حيث كافح المستكشفون الأوائل للوصول إليها وإيجاد كلمات توصف المكان. يختلف ارتفاعه من عام لعام بحسب كمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام.