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نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وهو جبل واقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويُعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية، حيث كافح المستكشفون الأوائل للوصول إليها وإيجاد كلمات توصف المكان. يختلف ارتفاعه من عام لعام بحسب كمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام.
لنلقي نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب في عرض ألبوم من “سبوتنيك”.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير في “غروتي دي غلاس” (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

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© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير في “غروتي دي غلاس” (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

2/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

3/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

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© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

5/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

6/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

7/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

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© AFP 2023 / Olivier Chassignole

يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

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© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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