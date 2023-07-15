وزير إسرائيلي: الطيارون الذين يرفضون الخدمة يشجعون نصر الله على شن هجوم عسكري

انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرا أن القرار يشجع الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل ويقرب خطر الحرب.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط من بينهم طيارون إسرائيليون، أنهم لن يؤدوا الخدمة العسكرية، تنديدا باستمرار الائتلاف الحكومي في تمرير تشريعات خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.

وقال كاتس، وهو من حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة: “الطيارون الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي، يشجعون نصر الله على الاعتقاد بأنه إذا هاجم إسرائيل فلن يكون لديها القدرة على توجيه ضربة استباقية أو تعطيل مصادر إطلاق الصواريخ. هذا عمل خطير يقرب خطر الحرب”.

הטייסים שמצהירים שיסרבו לשרת בצה”ל בגלל התנגדות לחקיקה המשפטית מעודדים את נסראללה לחשוב שאם יתקוף את ישראל, לא תהיה לה היכולת להנחית מכת מנע או לשתק את מקורות ירי הטילים. זהו מעשה חמור שמקרב סכנת מלחמה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 14, 2023

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من انجرار الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة.

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ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون “الحد من المعقولية”، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.

وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة هرتسيليا، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.

وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين “ترمينال 3” في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن “الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات”.

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ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ “الانقلاب السلطوي”، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.