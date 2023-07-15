الرئيس الإسرائيلي: قلوبنا ترتعش من النية لحرق التوراة في السويد

استنكر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سماح القضاء السويدي بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا السبت.

وقال هرتسوغ في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة: “إنني أستنكر بشدة سماح دولة السويد بحرق وتدنيس الكتب المقدسة”.

وأضاف: “كرئيس لدولة اسرائيل أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.

ومضى بقوله: “الآن أيضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي”.

وتابع هرتسوغ في تغريداته التي نشرها بالعبرية والإنجليزية والعربية: “تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل تحريض صارخ وعمل من أعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع أنحاء العالم. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح”.

ان تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل انه تحريض صارخ وعمل من اعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع انحاء العالم.

يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على إسرائيل أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من “التوراة” على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار “المخزي والعدواني”.

نتنياهو يعلق على سماح السلطات السويدية بحرق “نسخة من التوراة”

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ”ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان”.

ويشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.

السلطات السويدية توافق على حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

وحتى الآن، لا يعرف بالضبط هوية الشخص الذي أراد حرق التوراة، لكن يبدو أنه يهدف إلى تحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير الذي دفع السلطات إلى الموافقة على حرق المصحف، وفق موقع “NEWS 24” الإسرائيلي.