إعلام: أمريكا تشتري صواريخ "منتهية الصلاحية" من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام تايوانية أن “الولايات المتحدة تنوي شراء صواريخ أرض جو من طراز “إم أي إم 23 هوك” التي خرجت من الخدمة من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا”.

في وقالت النسخة التايوانية لصحيفة “تشاينا تايمز”، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه أن “الولايات المتحدة المئات من صواريخ “إم أي إم 23 هوك” التي تم إيقاف تشغيلها من تايوان لإرسالها إلى أوكرانيا”.

وأضاف المصدر للصحيفة: “في البداية، كنا في حيرة بشأن ما يجب فعله بمئات صواريخ “إم أي إم 23″ هوك التي تم إيقاف تشغيلها إضافة لـ18 بطارية إطلاق”.

ولكن بعد المشاورات التايوانية الأمريكية، أكدت الولايات المتحدة أنها ستشتري الصواريخ التي تم إيقاف تشغيلها من تايوان من أجل نقلهم لأوكرانيا كمساعدة عسكرية لتعزيز الدفاع الجوي.

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وبحسب ما ورد، تم إيقاف تشغيل الصواريخ في نهاية يونيو، وأجريت مشاورات مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وبحسب وكالة أنباء تايوان، رفضت وزارة الدفاع في الجزيرة التعليق على التقرير، لكنها قالت إن “التخلص من الأسلحة المسحوبة من الخدمة يتم وفقًا للوائح”.