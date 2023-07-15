جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"… فيديو

خيب “الهجوم المضاد” الذي ضخمته الآلة الإعلامية الغربية آمال نظام كييف والأوصياء عليه بعد أن فشل فشلا ذريعا حتى اللحظة بتحقيق أي مكاسب على الأرض.
وبين العديد من المحللين دهشتهم من متانة الدفاعات الروسية التي نصبت بإحكام، وبالاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي والتي أثبتت علو كعبها على خطط الناتو التي يتبعها الجيش الأوكراني.
وقد أصبحت خسائر نظام كييف بالأرواح والعتاد لا تعوض، لا سيما بعد هذا الهجوم الذي بات العسكريون الأوكرانيون أنفسهم يتذمرون منه كونه “محرقة” دون أي جدوى عسكرية.
ورصدت المسيرات الروسية لحظة تطويق مجموعة مشاة أوكرانية بنيران المدفعية الروسية وجرها إلى فخاخ من الخنادق الملغمة مسبقا من قبل عناصر الهندسة الروسية، حيث لم تبق ولم تذر أحدا منهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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