بغداد.. متظاهرون أمام السفارة الأمريكية يطالبون بوضع حد لـ"تدخلات واشنطن"… فيديو

تظاهر مئات العراقيين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم.

ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

🟥 يحدث الآن #بغداد

تظاهرات غاضبة ضد التدخلات الأمريكية. pic.twitter.com/GfVMDOzDDQ — حروف سومرية (@alijahied) July 14, 2023

كما حمل متظاهرون لافتات اعتادت جماعة “أنصار الله” اليمنية رفعها، وتحمل عبارات “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”.

السلام على احرار العراق

متظاهرون يرفعون شعار الصرخة ولافتات الرفض لأمريكا بالقرب من السفارة الأمريكية في #بغداد pic.twitter.com/eo4bQ8evpe — زيد علي🇾🇪 (@zaid773a) July 14, 2023

وقالت شبكة “رووداو” العراقية إن التظاهرة نظمتها فصائل “حزب الله” العراق، و”النجباء” و”أصحاب الكهف”، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية في شؤون العراق الداخلية، محذرين من أن ردهم سيكون أشد في حال عدم وضع حد لها.

وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن النائب العراقي حسن سالم الذي شارك في التظاهرة أن مجلس النواب “قد أقر قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل هذا القرار”.

أين ذهب قرار البرلمان بطرد “القوات الأمريكية” من العراق؟

وأضاف: “سوف تكون مطالبتنا من رئيس الوزراء تنفيذ هذا القرار، لمنع مثل هذه الوصاية وهذا الاحتلال الأمريكي”.

وفي 5 يناير 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.