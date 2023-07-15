القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت، مساء أمس الجمعة، مدينة دونيتسك ثلاث مرات وأطلقت ما مجموعه 18 قذيفة من عيار 155ملم، تم تزويد كييف بها من قبل دول الناتو.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب في قناته على “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20:45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا – مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم التي تم تزويد كييف بها من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20:55 و22:40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت 13 قذيفة من العيار نفسه”.
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف يتصرف وفق مبادئ النازية
أمس, 20:50 GMT
وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة من طراز “إم 777” البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة ألمانية من طراز “بي.زيد. إيتش 2000 “، وأخرى بولندية من طراز “كراب” وفرنسية من طراز “سيزار”، وتستخدم هذه المدافع كافة قذائف من عيار 155 ملم.
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