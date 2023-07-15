القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب في قناته على “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20:45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا – مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم التي تم تزويد كييف بها من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20:55 و22:40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت 13 قذيفة من العيار نفسه”.