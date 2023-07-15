مسؤول: قوات "أخمات" توقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم أمس الجمعة، أن مقاتلي كتيبة “أخمات” التابعة للقوات الخاصة الشيشانية، أوقعوا خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك.

لوغانسك – سبوتنيك. وكتب باسيتشنيك، في قناته على “تلغرام”، أنه “في اتجاه أرتيوموفسك، تعمل وحدات من القوات الخاصة الشيشانية “أخمات” بنشاط، ولم تؤدِ الإجراءات الحاسمة لهذه الوحدات فقط إلى إلحاق خسائر كبيرة بالعدو، بل وبأسر 13 قوميًا، بالإضافة إلى الاستيلاء على خمس قطع من المعدات: دبابتان وسيارتان وعربة عسكرية مصفحة”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة “أخمات” إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك

وكتب قديروف في قناته على “تلغرام”، بأنه “تم نقل القوات الخاصة “أخمات” بقيادة أبتي علاء الدينوف، من قبل قيادة العملية الخاصة، إلى محور أرتيوموفسك. وهذا القرار يعكس ثقة هيئة الأركان العامة بالقدرة القتالية العالية للوحدة”.