قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عند توفر الإمكانيات لذلك

أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.

موسكو – سبوتنيك. وقال لوسائل إعلام غربية: “بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك”.

وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبدِ أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم”.

وفي الوقت نفسه، نقل الإعلام عن عدد من المسؤولين الغربيين قلقهم، وبشكل خاص، من رد الفعل الروسي المحتمل على محاولات أوكرانيا الوصول إلى شبه الجزيرة.

ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ”ضربات متكررة” على الأراضي الروسية.

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وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.

وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.