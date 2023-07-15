إعلام: أوروبا لم تتلق حتى الآن إذنا من واشنطن لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة "إف-16"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، قولها إن الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، لم تتلق حتى الآن إذنًا رسميًا من الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن “ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أوروبية وعدت بتدريب الطيارين الأوكرانيين ما زالت تنتظر الموافقة الأمريكية الرسمية على البرنامج”. وقال “البنتاغون”، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سترفض منح الإذن اللازم. البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا وتسعى دول عدة لمساعدة كييف في تدريب طيارين على قيادة مقاتلات “إف-16″، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لتزويد كييف بهذه الطائرات.

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