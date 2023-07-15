وزيرة خارجية ألمانيا تقول إن المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المفاوضات جارية لإنهاء النزاع في أوكرانيا وتشارك فيها بشكل مكثف يوميا.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بيربوك تحدثت، أمس الجمعة، في منتدى للقراء في مدينة كيمنتس في ألمانيا، مع فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو. وعندما سأل الحضور عن الموعد المناسب لمفاوضات السلام، قالت الوزيرة إنها “تجريها كل يوم”.

وأضافت أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا لا تتعارض مع البحث عن حل سلمي، فالحديث لا يدور “إما حول الأسلحة أو حول المفاوضات”، بل يتم حول الأمرين في وقت واحد.

ويروج فلاديمير زيلينسكي لـ”خطة سلام” مؤلفة من 10 نقاط من بينها السلامة الإشعاعية والنووية والأمن الغذائي، والطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

وروّج زيلينسكي للخطة المذكورة للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 التي عقدت في إندونيسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022 .

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وكان الرئيس بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.