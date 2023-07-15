إعلام: وزير الدفاع البريطاني بن والاس يفكر في ترك منصبه في الخريف

قالت وسائل إعلام بريطانية إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يفكر في إمكانية ترك منصبه خلال التعديل الوزاري المخطط في الخريف.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الإعلام البريطاني، فإن “بن والاس يخطط لمغادرة الحكومة خلال التعديل الحكومي في الخريف بعد أربع سنوات كوزير للدفاع”.

وبحسب الصحيفة، قد يغادر الوزير العمل السياسي كليًا.

يشار إلى أن الرئيس المقبل لوزارة الدفاع قد يكون نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية، جون جلين، أو نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، توم توجندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ، آن ماري تريفيليان.

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