تقارير: إضرابات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا

قد تتأثر إمدادات صواريخ “ستورم شادو” بسبب إضراب في موقع صواريخ سري تابع لوزارة الدفاع البريطانية، حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.

وبحسب الإعلام البريطاني، الإضراب الذي ينظمه عمال في مستودع معدات الدفاع والدعم في بيث باسكتلندا وقع يوم أمس الجمعة، وشارك فيه أكثر من 50 عاملا رئيسيا.

وبحسب مصادر، إذا استمر الإضراب لفترة طويلة يمكن أن يكون له في النهاية “تداعيات على الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا أو فاسلين”.

ويخطط عمال مستودع الأسلحة، الذي يزود أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو وبريمستون، لشن إضراب آخر بسبب انخفاض الأجور، يوم الاثنين المقبل.

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أطلقت وزارة الدفاع البريطانية “إجراءات طارئة” لمنع تأثر إمدادات الأسلحة الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

تمد الدول الغربية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وتطور الدعم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.