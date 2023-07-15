حكومة الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدد استدامة توريد النفط الليبي

أعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

وأكدت الوزارة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة “القوة القاهرة” واتخاذ “إجراءات أخرى محتملة”، ما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.

تفاصيل منع 20 عضوا في “الأعلى للدولة” الليبي من السفر لتركيا