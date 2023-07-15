مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

وقال راماسوامي، في ندوة نظمتها شركة بلايز ميديا للإعلام الأمريكية : “علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى “الناتو” أبدا”، لافتا إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.