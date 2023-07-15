مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

صرح المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، أنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية حول رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
وقال راماسوامي، في ندوة نظمتها شركة بلايز ميديا للإعلام الأمريكية : “علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى “الناتو” أبدا”، لافتا إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.
وأكد أنه يجب على واشنطن أيضا زيادة التعاون التجاري مع روسيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا
8 يوليو, 05:15 GMT
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردًا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط / فبراير 2022، بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك