تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان

وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: “وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب “الشمال – التفاعل 2023″، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان”.