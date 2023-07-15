تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب.
وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: “وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب “الشمال – التفاعل 2023″، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان”.
الصين وروسيا تؤكدان وجود رغبة متبادلة لتعزيز التعاون العسكري
3 يوليو, 09:24 GMT
وأشارت الوزارة الصينية أن التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن.
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