القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس في الضفة الغربية، حيث أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين في منطقتي شارع المساكن وبعض أحياء بلدة عسكر.

وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي بجوار مخيم عسكر.

واقتحمت القوات بلدات وقرى بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات.

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وفي وقت سابق، أصاب الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمعه مسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي قرية “أم صفا” شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة للمواطنين رفضًا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، وقد أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام والصوت تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.

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وتشهد “أم صفا” منذ أسابيع هجومًا متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل وسيارات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.