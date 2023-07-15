خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

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وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ”سبوتنيك”: “لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم”.

ووفقا له، أصبحت أوكرانيا ضحية المعايير المزدوجة للولايات المتحدة، التي لا تريد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي لكي لا تصبح طرفا في الصراع”.

وأضاف الخبير أن “زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية”.

وقال تشاك سبيني، المحلل المتقاعد في “البنتاغون”، لوكالة “سبوتنيك”، إن “القمة أظهرت مكانة أوكرانيا كحليف من الدرجة الثانية أو حليف صغير مع عدم وجود أمل في التحسن”.

وأضاف: “أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور”. وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.

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وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.

وقال: “قمة فيلنيوس ستبقى في الذاكرة كمحاولة سخيفة للتهدئة. وكان الغرض منها التهرب من الالتزامات بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو فيما يتعلق بأوكرانيا”.

ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وشدد برينر على أن “أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى الناتو لأنها لن تكون موجودة. ولن يقبل الروس أبدًا أي تقسيم، بحكم الواقع أو بحكم القانون، ما يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تسليحها كشريك في الناتو”.