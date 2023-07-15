قبرص تؤكد وجود "مخطط إيراني" لقتل إسرائيليين ويهود على أراضيها

أعلنت شرطة قبرص “تعقبها مواطنا إيرانيا بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات صديقة بأن مجموعة قتلة مدعومة إيرانيًا خططت لقتل إسرائيليين ويهود آخرين على أراضيها”.

وقال مسؤول أمني قبرصي إن “المواطن الإيراني الذي تم تعقبه يدعى يوسف شهابزي عباس عليلو، مضيفا أن “التحقيقات في أنشطته أشارت إلى وجود مؤامرة لمثل هذه الجرائم، مع وجود شخص واحد على الأقل على قائمة المشتبه بهم”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وبحسب المسؤول القبرصي، “حاول عباس عليلو في البداية إقامة قاعدة لشن هجمات وتجنيد آخرين في منطقة القبارصة الأتراك شمال الجزيرة”.

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة قتل رجال أعمال إسرائيليين في قبرص

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، الشهر الماضي، أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتوقيف مواطن إيراني داخل الأراضي الإيرانية، واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص.

ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.

ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي، بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة، حيث قام أيضًا بمراقبة منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.

كما كشف الموساد أنه “بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية”.

وأكد المصدر في الموساد الإسرائيلي أنه سيواصل مواجهة أي جهة تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان، حتى ولو كان ذلك داخل الأراضي الإيرانية.

نتنياهو يشيد بـ”إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص”

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن “التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية”.