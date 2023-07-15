بايدن يخيف طفلة صغيرة ويحاول عضها… فيديو

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يعض طفلة صغيرة على كتفها قبل مغادرته فنلندا.

وقع الحادث أثناء مغادرة بايدن لهلسنكي، يوم الخميس الماضي، عندما استقبل رئيس البيت الأبيض موظفي السفارة وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وتُظهر اللقطات المنشورة كيف يميل الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 80 عامًا، نحو فتاة صغيرة تجلس بين ذراعي والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها. الفتاة الصغيرة التي بدت خائفة خلال الحادث أدارت رأسها.

وكتب نجل ترامب على “تويتر”: “يجب أن يكون بايدن في دار لرعاية المسنين، لا أن يدير العالم الحر”.

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وقال الخبير السياسي كالب هال على “تويتر”: “يجب أن تكون هذه أسوأ لحظة تواصل لبايدن مع طفل. كل ما كان مطلوبًا من بايدن هو عدم القيام بذلك، لكنه لم يستطع”.