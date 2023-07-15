بوتين ورامافوزا يناقشان هاتفيا مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا وصفقة الحبوب

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، المبادرة الأفريقية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية، وصفقة الحبوب.

وجاء في بيان الكرملين: “بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقي،ا سيريل رامافوزا. وشكر سيريل رامافوزا (الرئيس بوتين) على الترحيب الحار والمحادثة البناءة حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا، خلال الزيارة التي قام بها زعماء وممثلو عدد من الدول الأفريقية إلى سان بطرسبورغ في يونيو (حزيران) الماضي”.

وأضاف البيان أن دراسة مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا ستستمر في إطار القمة الروسية الأفريقية في نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وفيما يتعلق باتفاقيات إسطنبول، شدد بوتين على أن “الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة ذات الصلة لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير مستوفاة”.

وأكد بوتين أن “الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك تلك الموجودة في القارة الأفريقية، لم يتحقق”.

رئيس جنوب أفريقيا: قمة “بريكس” المقبلة ستكون وجها لوجه

تعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي “روسيا – أفريقيا” يومي 27 و28 يوليو 2023، في سان بطرسبورغ.

في 17 يونيو، التقى الرئيس الروسي مع وفد من القادة الأفارقة ضم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني، وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.