الصحة السودانية: مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم للدعم السريع على مستشفى في أم درمان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن “مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى في أم درمان”.

ونقلت قناة “العربية” عن الصحة السودانية قولها إن “هناك مدنيون قتلوا وأصيبوا أثناء هجوم قوات الدعم السريع”، دون المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

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وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.