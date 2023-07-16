لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي "مير"

استعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التايلاندي، دون برامودويناي، إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي “مير” في تايلاند.

بوكيت – سبوتنيك. وقال لافروف على هامش حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في بوكيت، اليوم السبت، خلال زيارته الرسمية إلى تايلاند: “اليوم ناقشنا مع زميلي، وزير الخارجية التايلاندي، الخطوات اللازمة لضمان إمكانية استخدام بطاقات نظام مير الروسي للدفع دون أي مشاكل. وهذا سيعطي دفعة إضافية لزيادة تدفق السياح”.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، شنت الدول الغربية حملة عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو.

وشملت العقوبات فصل عدة بنوك روسية عن نظام الدفع الدولي “سويفت”، من أجل إضعاف اقتصاد البلاد، مما أجبر موسكو على البحث عن طرق بديلة للتحويلات المالية.

وأدى إلغاء نظام “سويفت” ووقف عمل بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” في السوق الروسية إلى زيادة استخدام نظام الدفع “مير” الروسي داخل البلاد وخارجها، وخاصة من قبل السياح الروس.

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وفي أيلول/سبتمبر 2022، هددت وزارة الخزانة الأميركية البنوك الأجنبية بعقوبات ثانوية لخدمة بطاقات “مير”، مما أدى إلى رفض العديد من الدول قبولها.

ومع ذلك يتم قبول بطاقات “مير” الآن من قبل البنوك الشريكة في أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وفيتنام، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وكوريا الجنوبية، وأوسيتيا الجنوبية.

وتهتم أكثر من 15 دولة، بما في ذلك تايلاند، بالاتصال بنظام “مير” المصرفي.