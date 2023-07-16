اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية

رفعت إحدى العائلات دعوى قضائية جديدة ضد كلية الطب في جامعة هارفارد بشأن دور الجامعة في قيادة سلسلة عمليات يُزعم أنه تم خلالها بيع رفات بشرية في السوق السوداء لسنوات.

جاء ذلك في إطار سلسلة دعاوى جماعية مماثلة ضد الكلية المرموقة منذ أن اتهمت السلطات الفيدرالية مدير المشرحة بالتآمر والاتجار في الجثث.

في دعوى رفعت في محكمة مقاطعة سوفولك العليا، يوم الخميس الماضي، ادعت آن فايس أن هارفارد فشلت في حماية كرامة الرفات المتبرع بها، بما في ذلك جثث والدها، طبيب الأطفال الذي تبرع بجسده للكلية.

كان على كلية هارفارد منع سيدريك لودج، مدير المشرحة، من الوصول غير المقيد إلى الرفات البشرية، كما تزعم فايس، وفق إعلام أمريكي.

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وتقول الدعوى إن الكلية فشلت في وضع “احتياطات كان من شأنها أن تمنع إنشاء وتشغيل سوق لأجزاء الجثث داخل منشآتها”.

تنص الدعوى على أنه “سُمح لهذه السوق السوداء الغامضة بالازدهار على مرأى من الجميع من قبل موظف مشرحة [كلية الطب بجامعة هارفارد] كان عدم احترامه للموتى واضحًا لأي شخص يدقق في سلوكه”.

تسعى فايس للحصول على تعويضات عن الضائقة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.

مجتمع اتهام مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد بالاتجار بأعضاء بشرية

وتزعم الدعوى أيضا أن لودج ارتدى في بعض الأوقات زي حانوتي من القرن الـ19، وكان يقف في مرآب كلية الطب يومياً بسيارته التي تحمل لوحة تراخيص بحروف Grim-R (التي تعني حاصد الأرواح).

وتسعى فايس للحصول على تعويضات عن الأزمة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.