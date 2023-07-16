نتائج منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو

“قبل الوقت” هو شعار منتدى تقنيات المستقبل “الحوسبة والاتصالات.. عالم الكمبيوتر”، الذي افتتح سلسلة من الأحداث السنوية المخصصة لمناقشة مجالات الاختراق في التطور التكنولوجي للبلاد.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمنتدى في تحفيز العمل المشترك للدولة والعلوم والأعمال في تطوير وتنفيذ التقنيات التي تسمح لروسيا بالامتثال للاتجاهات العالمية والمطالبة بالريادة التكنولوجية العالمية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى: “مهمتنا الرئيسية هي الارتقاء بالاقتصاد بأكمله إلى مستوى نوعي جديد يعتمد على البيانات الضخمة”.

واقترح بوتين في غضون عام إعداد مشروع وطني جديد لهذه الفترة حتى عام 2030، وهو المشروع الوطني لتشكيل اقتصاد البيانات.

وتابع بوتين: “في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون لدينا فقط التطورات العلمية والحلول الأساسية، ولكن سلسلة التكنولوجيا والإنتاج بأكملها”.

وقدمت الشركات الحكومية المسؤولة عن تطوير التقنيات الكمومية في البلاد تطوراتها المتقدمة إلى الرئيس الروسي، وهي عبارة عن أقوى جهاز كمبيوتر في البلاد – وهو كمبيوتر كمي بسعة 16 كيوبت.

وفي السياق نفسه، تحدث ممثلو السكك الحديدية الروسية عن إنشاء شبكة كمومية أساسية كجزء من تنفيذ خارطة طريق اتصالات الكم – بحلول عام 2030 ستمر عبر 34 منطقة.

ويطلق التحالف في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يضم الشركات الرائدة في البلاد، بما في ذلك “سبيربنك”، خطًا جديدًا من العمل على تطبيق تقنيات الكم في مجال الذكاء الاصطناعي.

منتدى “تقنيات المستقبل” في موسكو يشهد عرض أجهزة “حوسبة كمومية”

وأعلنت موسكو في المنتدى عن إنشاء كتلة كمومية بحلول نهاية عام 2024 على أساس البنية التحتية لمركز سكولكوفو للابتكار.

وأصبح المؤتمر العلمي الدولي “ICQT 2023″، الذي افتتح المنتدى، حدثًا “بلا حدود” وجمع علماء من روسيا والهند والبرازيل والصين وفرنسا والسويد وبيلاروسيا وألمانيا وأستراليا، وجرى في المكان عدد من النقاشات المكرسة للتعاون الدولي وتنفيذ المشاريع المشتركة.

ووفقًا للخبراء، قد يبدأ الاستخدام العملي الواسع النطاق للحوسبة الكمية في وقت مبكر من عام 2025، وفي أفق عام 2030، ستصبح القيادة التكنولوجية غير الكمية مستحيلة.

قال المدير العام لشركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشيوف: “اليوم، مهمتنا الرئيسية هي تسريع إدخال التقنيات الكمية في مختلف قطاعات الاقتصاد. نحن على استعداد لأن نثبت من خلال مثال الصناعة النووية أنها ستحل المشكلات الصناعية المعقدة في السنوات المقبلة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي”.

استضافت العاصمة الروسية موسكو منتدى “تقنيات المستقبل”، الذي نظم للمرة الأولى، من الفترة 9 ولغاية 14 يوليو/ تموز.