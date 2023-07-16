تركيا تعلق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات التركية حظرت إصدار تصاريح الإقامة للأجانب في جميع مناطق إسطنبول.

ونقلت صحيفة “ملييت” أنه “تم تعليق إصدار تصريح الإقامة للأجانب في إسطنبول، حيث يعيش أكثر من مليون و294 ألف مواطن أجنبي – إلا في حالات الضرورة”.

بدأت السلطات المحلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تدريجيًا “بإغلاق” بعض مناطق إسطنبول والمدن الأخرى المشهورة بين الأجانب من أجل الحصول على تصريح إقامة أساسي، والسبب في ذلك هو وجود أكثر من 20% من الزوار في هذه المناطق.

أما بالنسبة لإسطنبول، كما ورد في المقال، فقد كانت في البداية عبارة عن عشرة أحياء في المدينة، ولكن بعد ذلك امتد القرار إلى باقي أحياء المدينة، وتم استثناء أولئك الذين جاؤوا لغرض التعليم أو العلاج أو التجارة الدولية.

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وفقًا لبيانات غير رسمية، يعيش الآن أكثر من سبعة ملايين أجنبي في البلاد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن شعب البلاد سيشعر قريباً بالتغييرات بعد عمليات مكافحة المهاجرين غير الشرعيين.