ضابط أمريكي: الاقتصاد الروسي اليوم أقوى من أي وقت مضى في التاريخ

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أنه لم يُترك لـ”الناتو” سوى الوسيلة العسكرية لإنهاء الصراع مع روسيا، لأن موسكو نجحت في التغلب على الضغوطات الاقتصادية الغربية.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة “The Geopolitics In Conflict Show” على “يوتيوب”: “اليوم الاقتصاد الروسي أقوى من أي وقت مضى في التاريخ، إنه يزدهر. لقد تمكنت روسيا من التغلب على جميع العقوبات، مما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري لحلف شمال الأطلسي، ولكن الحلف ليس مستعدًا لذلك”.
وأضاف: “تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، فأدركت هذه الدول أن الوضع لم يكن في مصلحتها، لكن أمريكا لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع”.
عقيد أمريكي: في حالة نشوب حرب ستملأ روسيا المحيط الأطلسي بالغواصات النووية وتدمر أمريكا
17:43 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك