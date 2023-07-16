ضابط أمريكي: الاقتصاد الروسي اليوم أقوى من أي وقت مضى في التاريخ

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أنه لم يُترك لـ”الناتو” سوى الوسيلة العسكرية لإنهاء الصراع مع روسيا، لأن موسكو نجحت في التغلب على الضغوطات الاقتصادية الغربية.

وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة “The Geopolitics In Conflict Show” على “يوتيوب”: “اليوم الاقتصاد الروسي أقوى من أي وقت مضى في التاريخ، إنه يزدهر. لقد تمكنت روسيا من التغلب على جميع العقوبات، مما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري لحلف شمال الأطلسي، ولكن الحلف ليس مستعدًا لذلك”.

وأضاف: “تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، فأدركت هذه الدول أن الوضع لم يكن في مصلحتها، لكن أمريكا لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع”.

عقيد أمريكي: في حالة نشوب حرب ستملأ روسيا المحيط الأطلسي بالغواصات النووية وتدمر أمريكا

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.