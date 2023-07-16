المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

وقال غورينوف للصحفيين: “خلال اليوم، جرت 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تجنب الصدام المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا”.