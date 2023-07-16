المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد.
وقال غورينوف للصحفيين: “خلال اليوم، جرت 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تجنب الصدام المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا”.
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16:34 GMT
وأضاف أن “طائرتين مقاتلتين من طراز “تايفون” وطائرتين من طراز “رافال” وطائرة مسيرة “إم كيو 1 سي” اخترقت الأجواء في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية”.
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