وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه سيترك منصبه في خريف العام الحالي، ويترك السياسة خلال التعديل الوزاري المزمع في مجلس الوزراء في البلاد.
وقال والاس في مقابلة: “لن أشارك في الانتخابات المقبلة”، مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.
وأضاف أنه يفكر في “انسحاب كامل” من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير: إضرابات في بريطانيا قد تؤثر على إمدادات صواريخ “ستورم شادو” لأوكرانيا
04:09 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني، نائب وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين، ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية توم توغندهات، أو نائبة وزير الخارجية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك