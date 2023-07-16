وزير الدفاع البريطاني يؤكد نيته ترك منصبه في الخريف

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه سيترك منصبه في خريف العام الحالي، ويترك السياسة خلال التعديل الوزاري المزمع في مجلس الوزراء في البلاد.

وقال والاس في مقابلة: “لن أشارك في الانتخابات المقبلة”، مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.

وأضاف أنه يفكر في “انسحاب كامل” من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.

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