قال رئيس إدارة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، إن تركيا تدعم توسع الناتو ليس ضد أي دولة بعينها، ولكن لضمان الاستقرار.

وقال ألتون إن “تركيا تدعم التوسع الجغرافي للناتو ليس ضد دولة معينة، ولكن لجعله منظمة أمنية شاملة تساعد في تحقيق الاستقرار”. وأضاف: “يسعدنا أن مخاوفنا المشروعة بشأن سياسات السويد بشأن مكافحة الإرهاب قد قبلها حلفاؤنا”. روسيا: الاتحاد الأوروبي يفقد استقلاليته بتبعيته لـ”الناتو” ولفت إلى أن تركيا ستظل “شريكًا قويًا” وستدفع التحالف العسكري إلى الأمام لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير مبادرات جديدة.

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