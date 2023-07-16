حاكم سيفاستوبول: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على المدينة

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، أن قوات الدفاع الجوي والأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على المدينة.

موسكو – سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف في قناته على “تلغرام”: “قوات الدفاع الجوي والأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر”.

وأشار المسؤول إلى أن الخدمات العامة في المدينة على أهبة استعداد وطلب من السكان بالحفاظ على الهدوء.

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في منشور لاحق على “تلغرام”، قال رازفوجاييف، إن ما مجموعه ثماني طائرات مسيرة حاولت مهاجمة سيفاستوبول يوم الأحد. وقال الحاكم:

“أُسقطت مسيرة فوق البحر وتم تحييد خمس طائرات أخرى من قبل قوات الحرب الإلكترونية، كما تم تدمير طائرتين من دون طيار على الطريق الخارجي”.

وأكد رازفوجاييف أن الطائرات المسيرة لم تسبب أي أضرار ولم تقع إصابات.