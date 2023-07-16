الدفاع: الطيران الروسي ينفذ أكثر من 40 طلعة جوية لقصف مواقع الجيش الأوكراني

أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات “المركز” الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتجميع القوى والأسلحة الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك لوكالة “سبوتنيك”: “انطلق طيران المجموعة أكثر من 40 مرة، تم خلالها قصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة للقوات الأوكرانية”.

وأضاف المتحدث، أن القوات الأوكرانية قامت بأربع محاولات لمهاجمة مواقع روسية في منطقة غابات سيريبريانسكي، لكنها تكبدت خسائر كبيرة.

وأوضح المتحدث أن “دبابة وعربتين قتاليتين مشاة وعربة قتال مصفحة تحطمت نتيجة الضربة الجوية والهجوم الناري من بطاريات الهاون التابعة لمجموعة قوات “المركز”، وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوى البشرية”.

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