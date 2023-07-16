وزير الدفاع البريطاني: زيادة الإنفاق الدفاعي أمر ضروري

صرح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بأن زيادة الإنفاق على الدفاع في بريطانيا ضرورة، مشيراً إلى أن العالم قد يتورط في صراع بحلول نهاية العقد.
موسكو – سبوتنيك. وقال والاس في تصريحات صحفية، “زيادة الإنفاق على الدفاع ليست مجرد تكبير للأناة… إنها ضرورة”.
وأضاف الوزير: “سنجد أنفسنا في صراع”، مشيراً إلى أن العالم سيصبح أقل أماناً وحماية بحلول نهاية العقد.
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أمس, 20:34 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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