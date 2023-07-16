وفاة 3 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي حجة وعمران شمالي اليمن

لقي ثلاثة أشخاص، يوم السبت، حتفهم، إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي حجَّة وعَّمران شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حجة لوكالة “سبوتنيك” بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في مديرية أفلح اليمن شمال غربي محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن)، أدت إلى وفاة شخصين.

في سياق متصل، قال مصدر أمني لـ “سبوتنيك” إن فتاة في العشرين من عمرها توفيت جراء تعرضها لصاعقة تزامنت مع أمطار رعدية في قرية الزافِّن بمديرية ثِّلاء جنوب غربي محافظة عَّمران (50 كم شمال غربي صنعاء).

ويتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، في نشرته عبر صفحته في “فيسبوك” (التابع لشركة ميتا التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات: صعدة، عَّمران، المحويت، ذمار، إب، تعز والبيضاء، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات: صنعاء، الضالع، لحج، حجَّة، ومرتفعات شبوة وأبين.

“أنصار الله”: الاقتصاد يحتاج تخصيص الإيرادات النفطية لمعالجة المشكلات وفي مقدمتها الرواتب

وفي السادس يونيو/ من حزيران الماضي، كشفت جماعة “أنصار الله” عن وفاة وإصابة 18 شخصاً وتضرر 22306 أسرة، إثر أمطار غزيرة وفيضانات شهدتها 15 محافظة في مناطق سيطرتها خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

ووفقاً للأمم المتحدة، تفاقم السيول والفيضانات في اليمن، الوضع الإنساني الكارثي الناجم عن الصراع الدائر على السلطة في البلد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله” للعام التاسع توالياً.